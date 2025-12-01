In Francia è scontro sulle vacanze di Natale Il sindacato chiede di chiamarle di fine anno ma c’è chi dice no | Impoverimento culturale

Orizzontescuola.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio superiore dell'educazione si è riunito mercoledì 1° ottobre per discutere il calendario scolastico dell'anno 2026-2027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Scontro Italia-Francia sul fisco: "Infondate le accuse di Bayrou" - E, questa volta, non per questioni internazionali, ma per ragioni di politica economica e fiscale. Segnala quotidiano.net

Lo scontro sulla strategia per Kiev dietro la reazione della Francia - La convocazione dell’ambasciatrice italiana Emanuela D’Alessandro viene presentata da fonti diplomatiche come un «atto dovuto». Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Francia 232 Scontro Vacanze