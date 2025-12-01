Nella mitologia Inca gli Apu sono esseri di luce che vivono rintanati nelle montagne peruviane. Spiriti che mettono in connessione la sfera del divino con quella dell’umanità, per conto della quale intercedono. Vedendo la finale di Copa Libertadores, quindi, viene da pensare che deve esserci un Apu a cui sono cari i colori rosso e nero, i colori del Flamengo, annidata da qualche parte tra le rocce del Cerro Puruchuco, quello che si staglia dietro una delle curve dello Stadio Monumental di Lima, casa dell’Universitario. Sotto quella curva, nel 2019, Gabigol aveva segnato una doppietta con la quale, nel giro di tre minuti, il Flamengo aveva strappato la Copa dalle mani del River Plate. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - In finale di Libertadores a vincere è stato anche il calcio europeo