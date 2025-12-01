In Campania 430mila turisti in arrivo per Ponte dell’Immacolata
Tempo di lettura: 2 minuti Grande presenza di turisti e importante ritorno per l’economica campana nel Ponte dell’Immacolata. Le previsioni del centro studi di Confesercenti Campania sono importanti: per il prossimo lungo week-end, 6-7-8 dicembre, il fatturato sfiorerà i 215 milioni di euro tra incassi delle attività ricettive e indotto indiretto per bar, ristoranti, commercio, artigianato e servizi. “La Campania, con Napoli in testa, continuerà ad essere una delle mete preferite dai turisti, stranieri e di altre parte d’Italia, anche nel prossimo week-end lungo dell’Immacolata. L’allungamento a tre notti e quattro giorni – afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno- del fine settimana consentirà alle nostre attività alberghiere e commerciali di beneficiare di incassi rilevanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
