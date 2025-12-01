In arrivo il Fascicolo Digitale per docenti e ATA | al via i primi rilasci da dicembre

In tema di semplificazioni per le scuole il 28 novembre 2025 si è svolta la riunione del gruppo di lavoro sul Fascicolo Digitale del personale scolastico, coordinata dalla Direzione generale per l’innovazione digitale e con il coinvolgimento delle Direzioni competenti in materia di personale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

