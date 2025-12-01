in 179 alla corriconcordia brillano castiello e vaccari

Sono ormai lontani i tempi in cui a Modena e provincia le competizioni sulla distanza dei 21 chilometri erano abituali; Formigine, Torrazzo, Soliera, San Damaso, Saliceta, Mirandola, San Donnino erano le più conosciute. Ora queste corse o non si disputano più o hanno visto considerevolmente ridotto il loro chilometraggio. In controtendenza il piccolo comune di Concordia, che mentre gli altri si ritiravano ha iniziato invece a proporre, 11 anni fa, una mezza maratona competitiva, CorriConcordia, che ogni anno vede aumentare la partecipazione. Sono stati 179 i classificati dell’edizione 2025, contro i 114 dello scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

