Imu entro il 16 dicembre il saldo dell’imposta Come si calcola e quando spetta l’esenzione

Il saldo Imu deve essere versato entro il 16 dicembre 2025. Confermata la consueta deadline per pagare la seconda rata dell’imposta municipale unica che è dovuta per l’intero anno. I calcoli devono essere effettuati sulle aliquote comunali aggiornate, che sono state pubblicate nel portale del Dipartimento delle Finanze. La prima rata o acconto andava versato entro il 16 giugno 2025 ed era possibile versare anche l’intero importo in un’unica soluzione già a giugno. Chi è tenuto a pagare l’Imu. Il pagamento del saldo Imu deve essere effettuato da quanti risultano essere proprietari di un immobile diverso dall’abitazione principale (nella quale deve essere anche stabilita la residenza anagrafica). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Imu, entro il 16 dicembre il saldo dell’imposta. Come si calcola e quando spetta l’esenzione

