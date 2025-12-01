Imprenditori bocciati in educazione finanziaria | uno su 3 non va oltre le basi

Roma, 1 dicembre 2025 – I piccoli imprenditori italiani hanno una scarsa alfabetizzazione finanziaria: più di uno su 5 non conosce la propria situazione di cassa attuale e il 17% non sa calcolare un tasso di interesse. Oltre la metà non conosce l’effettivo impatto delle commissioni POS: quasi un terzo dei titolari (29%) le sovrastima, e il 28% ammette di non saperle quantificare. A confermarlo sono i risultati di un sondaggio realizzato in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria da FidoCommercialista e wamo, conto business digitale per PMI, commercianti e liberi professionisti. I dati dello studio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Imprenditori bocciati in educazione finanziaria: uno su 3 non va oltre le basi

Altri contenuti sullo stesso argomento

7 italiani su 10 bocciati in grammatica: apostrofi sbagliati, congiuntivi traballanti e strafalcioni da tastiera. È il motivo per cui nonostante le campagne diffamatorie di pseudo giornalisti noi al centro vogliamo mettere la docenza. - facebook.com Vai su Facebook

Imprenditori bocciati in educazione finanziaria: uno su 3 non va oltre le basi - Secondo uno studio uno su 5 non conosce la propria situazione di cassa, il 17% non sa calcolare un tasso di interesse e il 29% sovrastima le commissioni POS ... Segnala msn.com

Educazione finanziaria, bocciati i piccoli imprenditori: uno su tre si ferma alle competenze di base - Nell’era dell’AI, il supporto da persone reali su questioni finanziarie resta centrale per 6 imprenditori su 10 ... Come scrive affaritaliani.it

Imprenditori italiani bocciati in educazione finanziaria - Uno su tre non supera le basi: la partnership tra wamo e FidoCommercialista punta a colmare il divario di competenze. msn.com scrive

Comitato Piccola Industria e Gruppo Giovani Imprenditori uniti per promuovere l’educazione finanziaria - Un’occasione formativa pensata per i giovani imprenditori e per i figli di imprenditori, con l’obiettivo di fornire non solo conoscenze teoriche, ma strumenti concreti e subito spendibili Saper ... Segnala bergamonews.it

Educazione finanziaria, italiani bocciati: uno su 10 analfabeta anche sulle pensioni - L'alfabetizzazione finanziaria e assicurativa del Paese resta ancora sotto la sufficienza: 56 su 100. Segnala ilgiornale.it

Bocciati in debiti e prestiti: Italia in fondo al ranking per competenze finanziarie - Solo il 17,2% degli italiani sa distinguere tra interessi semplici e composti, il che li espone a indebitarsi senza conoscere i meccanismi del credito e le conseguenze delle proprie scente. Segnala ilsole24ore.com