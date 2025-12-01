Impianto rifiuti il Consiglio vota no | Territorio bistrattato ora basta

Impatto ambientale, viabilità, "effetto cumulo" con altre strutture e impianti in zona, sicurezza, localizzazione in un’area di pregio agricolo-naturalistico, e un rischio enorme, quello dell’effetto "cavallo di Troia" per la realizzazione di una nuova discarica o di un prolungamento "ad libitum" del lotto c vicino invece all’esaurimento: il documento è unanime, e, in vista della prossima conferenza di servizi, il consiglio comunale dice "no" al progetto di nuovo impianto di trattamento rifiuti del gruppo Systema sull’area di Cascina Redenta che ha “ospitato” tre lotti di discarica in vent’anni, condannando il paese a una prolungata convivenza con il pattume, "ora, davvero, basta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Impianto rifiuti, il Consiglio vota no: "Territorio bistrattato, ora basta"

