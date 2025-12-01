Ilva operai in rivolta a Genova | tende in strada e traffico bloccato per la chiusura di un reparto

Le rassicurazioni non convincono, quindi la lotta riprende. Visibile e fragorosa, come già era avvenuto dopo la conferma del “piano di chiusura” da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Gli operai dell’ ex Ilva di Genova tornano a manifestare perché – sostengono – le promesse di Adolfo Urso non bastano, servono i fatti. Insomma, è necessario che il reparto zincatura continui a lavorare come quello della latta, l’unico sul quale al momento il governo garantisce. Fino a quel momento, i lavoratori non sembrano avere intenzione di fermarsi. Dopo l’ assemblea di lunedì mattina, come nelle proteste del 19 e 20 novembre, hanno montato le tende e bloccato il traffico a Cornigliano, dove si trova lo stabilimento siderurgico: “Restiamo qui in attesa che dai commissari e dal ministro arrivino le 200mila tonnellate di zincato tolte”, ha avvisato il sindacalista Fiom Armando Palombo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilva, operai in rivolta a Genova: tende in strada e traffico bloccato per la chiusura di un reparto

Contenuti che potrebbero interessarti

GENOVA: OPERAI ILVA IN LOTTA Dopo la chiusura dello stabilimento dell'ex Ilva annunciata dal governo la risposta dei metalmeccanici non si è fatta attendere. Secondo la Fiom il piano in questione porterebbe alla cassa integrazione di seimila operai, un aff - facebook.com Vai su Facebook

Ex #Ilva #AcciaierieItalia #Pianoindustriale #lavoro #ambiente #salute #operai #governo #Italia Tritato di operai. Oggi per @repubblica Vai su X

Ilva, operai in rivolta a Genova: tende in strada e traffico bloccato per la chiusura di un reparto - Visibile e fragorosa, come già era avvenuto dopo la conferma del “piano di chiusura” da parte del ministero delle Imprese e del Made in ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Ex Ilva Genova, domani assemblea: lavoratori pronti a nuove proteste e blocchi in città - IL SITO DELLA LIGURIA Lo scenario emerso dopo l'incontro al ministero del Made in Italy a Roma lascia nubi fosche sul futuro dell'ex Ilva di Genova Cornigliano. primocanale.it scrive

Ex Ilva, operai occupano gli stabilimenti a Taranto e Genova. Governo stanzia fondi per Cigs - A Taranto, gli operai hanno occupato lo stabilimento ex Ilva e proclamato uno sciopero di 24 ore, ... Si legge su pupia.tv