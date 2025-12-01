“Per un lavoratore che ha 50 anni, perché la media è questa in fabbrica, dirgli di stare quattro mesi senza fare nulla non è un bel messaggio che dà al governo” dice Armando Palombo davanti ai cancelli di Acciaierie d’Italia a Cornigliano. Oggi a Genova i lavoratori dell’ ex Ilva hanno ripreso sciopero e blocchi del traffico dopo l’incontro “andato male, malissimo” di venerdì 28 novembre al ministero delle Imprese e del Made in Italy. La lotta è ripartita da dove si era fermata pochi giorni fa: corteo, blocchi e un presidio che promette di diventare lungo. Stamani i metalmeccanici hanno discusso in assemblea le prossime mosse e hanno deciso di rimettersi in strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ilva, la rabbia degli operai che hanno tagliato in due Genova con il presidio: “Urso bugiardo patentato”