Ilva la rabbia degli operai che hanno tagliato in due Genova con il presidio | Urso bugiardo patentato
“Per un lavoratore che ha 50 anni, perché la media è questa in fabbrica, dirgli di stare quattro mesi senza fare nulla non è un bel messaggio che dà al governo” dice Armando Palombo davanti ai cancelli di Acciaierie d’Italia a Cornigliano. Oggi a Genova i lavoratori dell’ ex Ilva hanno ripreso sciopero e blocchi del traffico dopo l’incontro “andato male, malissimo” di venerdì 28 novembre al ministero delle Imprese e del Made in Italy. La lotta è ripartita da dove si era fermata pochi giorni fa: corteo, blocchi e un presidio che promette di diventare lungo. Stamani i metalmeccanici hanno discusso in assemblea le prossime mosse e hanno deciso di rimettersi in strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
La rabbia dei lavoratori ex Ilva torna in strada. Partito il corteo. ' https://wp.me/p5ZadJ-26Gs - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, la rabbia degli operai torna in strada: corteo a Cornigliano genovaquotidiana.com/2025/12/01/ex-… Vai su X
Ilva, operai in rivolta a Genova: tende in strada e traffico bloccato per la chiusura di un reparto - Lo sciopero non si fermerà fino a quando il ministro Urso non garantirà il funzionamento del reparto di zincatura ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
La rabbia degli operai dell'ex Ilva - Trattativa interrotta con il governo, occupato lo stabilimento di Genova. Segnala ansa.it
Ex Ilva, nuovo decreto da 108 milioni: chieste le dimissioni del ministro - Ecco cosa è stato deciso al consiglio dei Ministri ... Scrive quifinanza.it
Ex Ilva, la rivolta degli operai. Il Governo frena sulla cassa - Il Governo si muove nuovamente a supporto dell’ex Ilva con un nuovo decreto mentre i lavoratori di Taranto iniziano la loro protesta. Segnala quotidianodipuglia.it
Ex Ilva, Novi non chiude, ma i sindacati valutano nuove proteste - Parziale marcia indietro del governo sulla formazione, ma per le sigle non basta: "Preoccupati per Taranto". Segnala rainews.it
Il sindaco di Taranto al fianco dei lavoratori ex Ilva: "Non vogliamo una fabbrica chiusa" - Fabbrica occupata, blocchi stradali e sciopero sino alle 7 di domani mattina. Segnala lastampa.it