Ilaria Limelli il sorriso al potere Chi è la influencer bresciana nel pallone che ha vinto il TikTok Award 2025

Vestone, 1 dicembre 2025 – Dalla Valle Sabbia alla conquista del web, a colpi di reel sul mondo del pallone. Ilaria Limelli, classe 2002, influencere e studentessa di Economia all’università di Venezia, ha vinto il TikTok Awards per la categoria “Sport creator dell’anno”. Il premio, giunto alla sua seconda edizione, le è stato assegnato per i suoi format sui derby e sui dietro le quinte dello sport tricolore, con i quali – si legge nelle motivazioni – “ha definito un tono unico e appassionante”. Il premio di content creator dell’anno è stato appannaggio della toscana Silvana Bini, nota come Nonna Silvi, ambasciatrice della cucina italiana più rustica e tradizionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ilaria Limelli, il sorriso al potere. Chi è la influencer bresciana nel pallone che ha vinto il TikTok Award 2025

