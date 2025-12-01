Il video che mostra l’esercito israeliano uccidere due militanti del Jihad disarmati e ormai arresi Onu | Sembra esecuzione

L’ Onu ha bollato come una “apparente esecuzione sommaria ” l’uccisione di due palestinesi a colpi d’arma da fuoco in Cisgiordania mentre si arrendevano alle forze israeliane. “Siamo sconvolti dalla sfacciata uccisione di due palestinesi da parte della polizia di frontiera israeliana giovedì a Jenin “, ha detto a Ginevra il portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Jeremy Laurence, definendo l’incidente “un’altra apparente esecuzione sommaria”. L’episodio è emerso con la diffusione di un video trasmesso dal canale arabo Al Ghad Tv e Palestine tv news che mostrava due persone uscire con le mani alzate in segno di resa da un edificio, mentre i militari puntano contro di loro armi da fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

