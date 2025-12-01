Il vero scandalo? Che un attacco di panico faccia ancora notizia come se la vulnerabilità fosse da correggere con Photoshop | la letterina di Littizzetto a Belen Rodriguez

Ilfattoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una “ letterina ” tra il serio e l’ironico. Così Luciana Littizzetto, nel suo intervento a Che tempo che fa, ha voluto dedicare alcune parole a Belen Rodriguez che la scorsa settimana ha fatto notizia per la sua partecipazione a Vanity Fair Stories dove è apparsa visibilmente in difficoltà. La showgirl ha poi fatto chiarezza in un video pubblicato sui social in cui racconta i suoi attacchi di panico e c ome questa situazione di difficoltà l’abbia spinta ad assumere dei calmanti. Un momento di fragilità a cui Littizzetto ha dedicato, appunto, una letterina. “Ti ho vista indifesa e confusa, lì ad aspettare solo il suono del gong, sperando di arrivare in piedi alla fine del round – dice la comica al tavolo di Fabio Fazio – Non mi interessa cosa avevi preso per fare così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il vero scandalo che un attacco di panico faccia ancora notizia come se la vulnerabilit224 fosse da correggere con photoshop la letterina di littizzetto a belen rodriguez

© Ilfattoquotidiano.it - “Il vero scandalo? Che un attacco di panico faccia ancora notizia, come se la vulnerabilità fosse da correggere con Photoshop”: la “letterina” di Littizzetto a Belen Rodriguez

Argomenti simili trattati di recente

vero scandalo attacco panicoBelen e la verità sul video virale: "Avevo preso calmanti per affrontare un attacco di panico" - Belen Rodriguez spiega su Instagram la verità sul video virale: “Un attacco di panico, ho preso calmanti per stare meglio”. Si legge su msn.com

vero scandalo attacco panicoBelen e l’intervista fuori controllo, il suo chiarimento choc: "Attacco di panico e tre calmanti, com'è andata" - La partecipazione di Belén Rodriguez al palco di Vanity Fair Stories ha suscitato immediatamente un’onda di reazioni contrastanti. Lo riporta libero.it

vero scandalo attacco panicoBelen Rodriguez si confessa dopo quel video preoccupante: "Non ero ubriaca, ho avuto un attacco di panico" - Dopo le polemiche per l'intervista a Milano, la showgirl usa Instagram per rispondere alle accuse e raccontare cosa c'è dietro quel volto spaesato che in molti hanno visto sul palco. Come scrive msn.com

vero scandalo attacco panicoBelen e l'intervista 'rallentata': "Avevo preso dei calmanti, soffro di attacchi di panico" - La replica della showgirl ai commenti diffusi sui social dopo la sua intervista a Vanity Fair Stories ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vero Scandalo Attacco Panico