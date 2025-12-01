Il vero scandalo? Che un attacco di panico faccia ancora notizia come se la vulnerabilità fosse da correggere con Photoshop | la letterina di Littizzetto a Belen Rodriguez

Una “ letterina ” tra il serio e l’ironico. Così Luciana Littizzetto, nel suo intervento a Che tempo che fa, ha voluto dedicare alcune parole a Belen Rodriguez che la scorsa settimana ha fatto notizia per la sua partecipazione a Vanity Fair Stories dove è apparsa visibilmente in difficoltà. La showgirl ha poi fatto chiarezza in un video pubblicato sui social in cui racconta i suoi attacchi di panico e c ome questa situazione di difficoltà l’abbia spinta ad assumere dei calmanti. Un momento di fragilità a cui Littizzetto ha dedicato, appunto, una letterina. “Ti ho vista indifesa e confusa, lì ad aspettare solo il suono del gong, sperando di arrivare in piedi alla fine del round – dice la comica al tavolo di Fabio Fazio – Non mi interessa cosa avevi preso per fare così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il vero scandalo? Che un attacco di panico faccia ancora notizia, come se la vulnerabilità fosse da correggere con Photoshop”: la “letterina” di Littizzetto a Belen Rodriguez

