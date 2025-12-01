Il Vela perde a Livorno con beffa nel finale Sprecata l’occasione di vincere a fil di sirena
pmclivorno 76 vela viareggio 75 PMC LIVORNO: Fulceri, Pino, Cianetti 11, Gamba, Gavazza, Salvadori, Palmieri 13, Bernardini 17, Lulli 18, Dell’Agnello 6, Massoli 11. All. Pini. VELA VIAREGGIO: Lippi 13, Albizzi Al. 29, Romani 4, Biagiotti 1, Lopes Siera 10, Bertuccelli 9, Giannecchini, Bartelloni, Nieri 6, Albizzi An., Ghiselli 3. All. Bonuccelli N. Arbitri: Chirco di Firenze e De Lillo di Monsummano. Note: parziali 24-20; 43-39; 67-55; 76-75. LIVORNO – Vista la differenza di posizioni in classifica sembrava dovesse essere, per il Vela, una partita abbordabile quella a Livorno contro PNC ed una vittoria non era affatto esclusa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
