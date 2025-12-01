Il valore della cosa pubblica A Sansepolcro tavolo di confronto per il campo largo

Arezzonotizie.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo dal Partito Democratico di Sansepolcro."Si è svolto sabato 29 l’incontro pubblico di Collettiva>mente, una giornata intensa di confronto, testimonianze e dialogo politico che ha restituito ai cittadini il senso del possibile e il valore profondo della partecipazione alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

valore cosa pubblica sansepolcroPd Sansepolcro, l’appuntamento con Collettiva>mente - Si è svolto sabato 29 l’incontro pubblico di Collettiva>mente, una giornata intensa di confronto, testimonianze e dialogo politico ... Riporta msn.com

Sansepolcro RESISTE: un pomeriggio per riaffermare pace, libertà e democrazia - 30, nella Sala del Consiglio Comunale, si terrà l'iniziativa pubblica “Sansepolcro rESISTE – Custodi della nostra storia”, promossa dal gruppo consiliare del Partito ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Valore Cosa Pubblica Sansepolcro