Il tumore l' aborto la liberalizzazione delle droghe | le battaglie di Emma Bonino

"La situazione di Emma Bonino è stabile, si aspettano ulteriori accertamenti, ma la leader radicale è sempre stata vigile, da ieri sera, quando è stata ricoverata ". Lo affermano fonti di +Europa per aggiornare sulle condizioni di salute della leader radicale, da ieri sera ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma per insufficienza respiratoria. Un'altra prova che si aggiunge alla lista delle sue battaglie, personali e politiche. Emma Bonino e il tumore ai polmoni. Per anni, Emma Bonino ha combattuto contro un tumore: un microcitoma polmanare. Si tratta di una forma aggressiva di cancro ai polmoni che le è stata diagnosticata nel 2015. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il tumore, l'aborto, la liberalizzazione delle droghe: le battaglie di Emma Bonino

#Roma Emma #Bonino è ricoverata in terapia intensiva. La 77enne esponente radicale, arrivata in pronto soccorso ieri sera per una insufficienza respiratoria, è vigile. Per anni ha combattuto contro un tumore ai polmoni, annunciando nel 2023 la conclusion - facebook.com Vai su Facebook

Il tumore, l'aborto, la liberalizzazione delle droghe: le battaglie di Emma Bonino - La leader radicale ha combattuto contro un microcitoma polmonare, ha digiunato per l'Africa e la fame nel mondo, si è impegnata per l'abolizione della pena di morte. Secondo msn.com

Emma Bonino, come sta dopo il ricovero: il tumore ai polmoni, il malore per insufficienza respiratoria e le cure - Emma Bonino è ricoverata da ieri domenica 30 novembre all’ospedale romano Santo Spirito in terapia intensiva. Segnala msn.com

Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma - Radicale della prima ora Emma per anni ha combattuto contro un tumore, microcitoma polmonare dicono i freddi referti. Scrive ansa.it