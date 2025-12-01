Il tuffo di Capodanno di Torre del Lago anticipato a Santo Stefano
Torre del Lago (Lucca), 1 dicembre 2025 – Torna anche quest’anno l’appuntamento con il tradizionale tuffo in mare per salutare l’anno che si conclude. La manifestazione di Torre del Lago, giunta alla sua quarta edizione, si svolgerà venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, e non più il primo dell’anno. L’iniziativa è organizzata dalla Misericordia di Torre del Lago Puccini in collaborazione con Carneval Puccini e con il supporto e patrocinio del Comune di Viareggio. Il ritrovo è fissato alle 10 in prossimità del Bagno Stella Sud. Alle ore 11.00 lo start ufficiale sarà dato dalla maschera rionale “Gambe di Merlo”, che accompagnerà i partecipanti nel countdown sulle note del “Nessun Dorma” di Giacomo Puccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
