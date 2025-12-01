Il trionfo in Cile litigi e rivalità | il rapporto amore-odio tra Pietrangeli e Panatta

Quella tra Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta è stata una tra le più grandi rivalità dello sport italiano. Per decenni i due si sono contesi il titolo del tennista italiano più grande di sempre, prima che l'avvento di Sinner togliesse ogni dubbio tra chi scegliere. Vittorie, liti e abbracci. E ancora liti. Un rapporto durato più di cinquant'anni in cui si sono detti sempre praticamente di tutto, senza risparmiarsi qualche "vaffa". Tra chi mal digeriva che il tempo che avanza potesse offuscare la sua epoca d'oro e chi, soprattutto negli ultimi tempi, preferiva rispondere alle polemiche con la giusta dose di ironia per rispetto del campione più anziano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

