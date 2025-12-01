Il topolino Crick fragilità e superpoteri al Teatro Karol
Un uomo che insegue il sogno di sentirsi uguale agli altri, un piccolo topo da laboratorio e un esperimento clinico che promette meraviglie ma presenta un conto altissimo: sul palco prende forma una storia capace di interrogare chi guarda sul senso del progresso, della normalità e della nostra irriducibile vulnerabilità. Supereroi in scena Nel teatro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
Ultime due repliche per , in scena stasera alle 20:30 e domani alle 18:00 in ! Vi aspettiamo con la storia “eccezionale” di Antonio Cafiero e del topolino Crick da “ - facebook.com Vai su Facebook
SPETTACOLI - "Crick" di Francesco Silvestri e Melina Formicola al Teatro Karol di Castellammare di Stabia - "Il topolino Crick" di Francesco Silvestri e Melina Formicola arriva sul palco del Teatro Karol (Castellammare di Stabia) nella produzione di Casa del Contemporaneo, per la regia di Rosario Sparno. Da napolimagazine.com