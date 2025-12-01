Il topolino Crick fragilità e superpoteri al Teatro Karol

Un uomo che insegue il sogno di sentirsi uguale agli altri, un piccolo topo da laboratorio e un esperimento clinico che promette meraviglie ma presenta un conto altissimo: sul palco prende forma una storia capace di interrogare chi guarda sul senso del progresso, della normalità e della nostra irriducibile vulnerabilità. Supereroi in scena Nel teatro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

