Il testimone cambia versione in udienza | è falsa testimonianza?
Fino alla metà del Novecento il testimone giurava con la mano sulla Bibbia. Un gesto sacro, che ricordava che mentire davanti al giudice non era anche un tradimento morale. Oggi quel rito non c’è più, ma l’impegno resta nella formula che ogni teste deve pronunciare: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo, mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. Una testimonianza può assolvere o condannare. Ed è proprio quando il testimone cambia versione o contraddice il verbale precedente che l’equilibrio del giudizio vacilla. Cosa accade in udienza se il testimone si contraddice. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il prezioso lavoro di McCurry, Majoli e Krese racconta due città, Gorizia e Nova Gorica, un tempo divise. Ognuno con il proprio linguaggio diventa testimone del mondo che cambia "confini" e artefice di uno spirito comunitario che celebra la rinascita di un territo - facebook.com Vai su Facebook
Testimone avvicinato prima dell’udienza: Perricciolo prosciolto, la moglie a processo - Accusati di intralcio alla giustizia per aver cercato di indurre un testimone a rendere un’altra versione in un processo, ieri Salvatore Roberto Perricciolo è stato prosciolto, mentre per ... Riporta corriereadriatico.it
Cinzia Pinna, il super testimone e i punti oscuri della versione di Emanuele Ragnedda: «Ha detto di aver ucciso un cane dentro il casolare» - Intanto, lunedì mattina 13 ottobre 2025 sono tornati in Gallura i carabinieri del Ris di Cagliari per eseguire ulteriori rilievi, questa volta balistici, nel casolare della famiglia Ragnedda. Si legge su leggo.it