Il testimone cambia versione in udienza | è falsa testimonianza?

Fino alla metà del Novecento il testimone giurava con la mano sulla Bibbia. Un gesto sacro, che ricordava che mentire davanti al giudice non era anche un tradimento morale. Oggi quel rito non c’è più, ma l’impegno resta nella formula che ogni teste deve pronunciare: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo, mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. Una testimonianza può assolvere o condannare. Ed è proprio quando il testimone cambia versione o contraddice il verbale precedente che l’equilibrio del giudizio vacilla. Cosa accade in udienza se il testimone si contraddice. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

