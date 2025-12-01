Il Tesoro e l’operazione che ha salvato Mps Le tappe verso la scalata a Piazzetta Cuccia

Appena tre anni fa Mps era una banca se non proprio defunta, per lo meno in terapia intensiva. Il ministero dell'Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti (in foto), ha scelto l'attuale amministratore delegato Luigi Lovaglio e creduto in una visione a lunga scadenza. Il Tesoro, che allora aveva oltre il 64% del capitale, partecipò con 1,6 miliardi di euro a coprire l'aumento di capitale da 2,5 miliardi necessario per realizzare un piano industriale che puntava a riportare la più antica banca d'Italia a risorgere dall'oltretomba. Non tutti ci credevano, forse memori di un passato disastroso al quale la politica di sinistra aveva dato un solido contributo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Tesoro e l’operazione che ha salvato Mps. Le tappe verso la scalata a Piazzetta Cuccia

