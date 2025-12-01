Il Terranuova Traiana sorride il Montevarchi piange
Arezzo, 01 dicembre 2025 – Al termine di una partita combattuta e piena di emozioni, il Terranuova Traiana ha conquistato tre punti fondamentali davanti al proprio pubblico contro l'Aquila Montevarchi. La formazione di Becattini, oltre al risultato, ha avuto il merito di fornire una prestazione maiuscola proprio per come è maturata la vittoria. Dopo mezz'ora, i biancorossi si sono ritrovati in inferiorità numerica a seguito dell'espulsione ai danni di Bruni. Nonostante la pressione del Montevarchi e le molteplici occasioni create da parte della compagine aquilotta, i padroni di casa sono riusciti a resistere sferrando, allo scadere del match, il colpo decisivo con un bel contropiede di Marini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
