Il tennis piange Pietrangeli primo italiano a vincere uno Slam

Il campione è morto a 92 anni. Recordman in Davis, vinse l’Insalatiera da capitano in Cile nel 1976. Binaghi: “Non era sono un fuoriclasse, ma un modo di essere”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il tennis piange Pietrangeli, primo italiano a vincere uno Slam

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Il tennista si è spento all'età di 92 anni: unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale e primo italiano a vincere uno Slam : Ansa/ Stefano Rossi - facebook.com Vai su Facebook

Chi era Nicola Pietrangeli, primo italiano vincitore di uno Slam e quel record durato 65 anni. Il ritratto - Il capitano della storica Coppa Davis vinta nel 1976 è stato anche il primo azzurro a vincere uno S ... affaritaliani.it scrive

Il tennis italiano piange Pietrangeli Addio al principe del tennis - Ma il successo più bello per lui era stata la Coppa Davis del 1976 vinta da capitano. Segnala panorama.it

Il tennis piange Pietrangeli, il primo italiano a vincere lo Slam: aveva 92 anni - Capitano della storica Coppa Davis vinta nel 1976, da giocatore i due trionfi al Roland Garros sono stati i più importanti dei 48 tornei conquistati in carriera. Come scrive msn.com