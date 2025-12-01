Il tennis piange Pietrangeli il primo italiano a vincere lo Slam | aveva 92 anni

Capitano della storica Coppa Davis vinta nel 1976, da giocatore i due trionfi al Roland Garros sono stati i più importanti dei 48 tornei conquistati in carriera. Conquistò due volte anche gli Internazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il tennis piange Pietrangeli, il primo italiano a vincere lo Slam: aveva 92 anni

