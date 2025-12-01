Il tennis perde il simbolo più grande | le reazioni alla morte di Pietrangeli

La scomparsa a 92 anni di Nicola Pietrangeli suscita molta commozioni e reazioni trasversali nel mondo italiano, da quello sportivo a quello politico: l'ex tennista ha fatto la storia di questo sport in Italia e non solo come oggi ricordano i personaggi più autorevoli che hanno avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo e ammirarlo. Binaghi: "Non è stato soltanto un campione. " Oggi il tennis italiano perde il suo simbolo più grande, e io perdo un amico. Nicola Pietrangeli non è stato soltanto un campione: è stato il primo a insegnarci cosa volesse dire vincere davvero, dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

