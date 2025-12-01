Il tennis italiano piange Pietrangeli Addio al principe del tennis

Nicola Pietrangeli è morto a Roma a 92 anni, lo chiamavano il principe del tennis per quel suo modo di state in campo e anche per lo stile di vita. Pietrangeli era nato a Tunisi da padre italiano e madre di origine russa, arrivò a Roma dopo che la famiglia era stata espulsa dalla Tunisia e solo allora imparò l’italiano. “Se mi fossi allenato meglio forse avrei vinto di più, ma mi sarei divertito meno”. In questa frase c’è tutto il modo di stare al mondo di Nicola Pietrangeli, il primo italiano a vincere a Parigi, cosa che gli era riuscito due volte (nel 1959 e nel 1960) e poi al Roland Garros era arrivato altre due volte in finale. 🔗 Leggi su Panorama.it

