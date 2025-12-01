Il tennis in lutto per Nicola Pietrangeli
Il tennis piange Nicola Pietrangeli, scomparso oggi all’età di 92 anni. E’ l’unico azzurro inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale e primo italiano a vincere uno Slam. Nel suo palmares due trionfi al Roland Garros, nel 1959 e 1960. In quegli anni è stato indicato come numero 3 del mondo. Ha vinto due volte agli Internazionali d’Italia ed ha collezionato 48 titoli. A questi si aggiungono la medaglia d’oro ai IV Giochi del Mediterraneo di Napoli nel 1963 (battendo lo spagnolo Manuel Santana) e quella di bronzo nel doppio insieme a Sirola. Tennis, Pietrangeli ed il record di partite in Coppa Davis. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
