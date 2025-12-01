Il tennis in diretta a dicembre in chiaro su SuperTennis con Alcaraz la World Tennis Continental Cup e altre esibizioni

Il tennis non va in vacanza a dicembre: su SuperTennis vi aspetta un palinsesto denso di esibizioni con i grandi campioni per riempire l’attesa del 2026, che scatterà il 2 gennaio con la United Cup, interamente in diretta, in chiaro e gratis, sul nostro canale. Le esibizioni di Carlos Alcaraz Si parte nella tarda serata . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Il tennis in diretta a dicembre in chiaro su SuperTennis con Alcaraz, la World Tennis Continental Cup e altre esibizioni

