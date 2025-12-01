Un giorno triste per lo sport e il tennis italiano. È morto all’età di 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale e il primo rappresentante del Bel Paese a vincere uno Slam. Un’icona della pratica con racchetta e pallina, avendo stabilito il record mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). “ C’è un primato che neanche Jannik Sinner riuscirà a batter e”, aveva dichiarato così Pietrangeli, relativamente proprio al cammino nella manifestazione menzionata. Dopo essere superato il 26 gennaio scorso dal pusterese alla voce “Major vinti (3)”, si era espresso così alla Gazzetta dello Sport: “ I record sono fatti per essere battuti prima o poi “, Nato a Tunisi l’11 settembre 1933, padre italiano e madre di origine russa, Pietrangeli giunse a Roma dopo che la famiglia era stata espulsa dalla Tunisia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il tennis e lo sport italiano piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli: aveva 92 anni