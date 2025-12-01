Il tema del parto | ultimo appuntamento dell' anno di ' Nascere a Forlì'
Giovedì 4 dicembre i ginecologi, le ostetriche, gli anestesisti e i pediatri dell’ospedale Morgagni Pierantoni, aspettano le future mamme e i futuri papà per l'ultimo appuntamento annuale di “Nascere a Forlì” del 2025 in cui verrà trattato il tema del parto, del parto in analgesia epidurale e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
