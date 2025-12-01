il telefono scomparso e riapparso e le ultime ore | giallo su Lorenzo De Tommaso lo studente morto a Roma

Roma si interroga sulla morte di Lorenzo De Tommaso, 25 anni, giovane universitario originario di Pulsano, in provincia di Taranto, trovato senza vita nel bagno dell’appartamento in cui viveva da fuorisede. Una tragedia avvenuta nel cuore della Capitale, in via Vigevano, a pochi passi da piazzale delle Province e non lontano dalla città universitaria della Sapienza, dove il ragazzo frequentava la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. A scoprire il corpo è stata la coinquilina, rientrata a casa la sera del 27 novembre. Dopo averlo trovato privo di sensi nel bagno, ha immediatamente chiamato il 112, ma per Lorenzo non c’era più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - il telefono scomparso (e riapparso) e le ultime ore: giallo su Lorenzo De Tommaso, lo studente morto a Roma

