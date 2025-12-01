Il tecnico Venturi | Una vittoria importante Era questa la risposta che volevo

"E’ una vittoria bella e importante, arrivata contro un avversario forte, organizzato. Dopo la sconfitta contro il Seravezza Pozzi, i ragazzi hanno risposto, dando continuità alle prestazioni mostrate da oltre un mese a questa parte". Sorride e si congratula con la propria squadra Simone Venturi al termine di Prato-Foligno. Per i lanieri, il ritorno al successo dopo la battuta d’arresto di settimana scorsa non è l’unica notizia positiva. "Si è vista la compattezza del gruppo. Veniamo da un periodo difficile per le problematiche che ci sono capitate e avevamo molte assenze, ma chi è stato chiamato in causa ha fatto benissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

