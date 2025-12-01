Reggio Emilia, 1 dicembre 2025 – La bufera (l’ennesima) che si è scatenata su Francesca Albanese, relatrice speciale all’ Onu sui territori palestinesi occupati, ha destato particolare scalpore. Le parole ambigue rilasciate dopo il blitz alla Stampa di Torino da parte di un gruppo di manifestanti Pro-Pal hanno portato il centrodestra bolognese a chiedere il ritiro della cittadinanza onoraria. Inoltre, anche il centrosinistra è stato molto critico nei suoi confronti. Il sindaco di Reggio Emilia: Primo Tricolore per meriti”. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, dopo che sempre lo stesso primo cittadino fu ‘attaccato’ da Albanese nella sera del Teatro Valli in cui le venne consegnato il Primo Tricolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sindaco di Reggio Emilia su Albanese: "Riconfermo il Primo tricolore, ma non condivido alcune sue posizioni"