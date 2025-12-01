Il sindaco di Reggio Emilia su Albanese | Riconfermo il Primo tricolore ma non condivido alcune sue posizioni
Reggio Emilia, 1 dicembre 2025 – La bufera (l’ennesima) che si è scatenata su Francesca Albanese, relatrice speciale all’ Onu sui territori palestinesi occupati, ha destato particolare scalpore. Le parole ambigue rilasciate dopo il blitz alla Stampa di Torino da parte di un gruppo di manifestanti Pro-Pal hanno portato il centrodestra bolognese a chiedere il ritiro della cittadinanza onoraria. Inoltre, anche il centrosinistra è stato molto critico nei suoi confronti. Il sindaco di Reggio Emilia: Primo Tricolore per meriti”. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, dopo che sempre lo stesso primo cittadino fu ‘attaccato’ da Albanese nella sera del Teatro Valli in cui le venne consegnato il Primo Tricolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Francesca Albanese, dal «rimprovero» al sindaco di Reggio Emilia al «monito» ai giornalisti: la «maestra» dei pro Pal che sale sempre in cattedra @antoniopolito1 @Corriere #percapire Vai su X
Reggio e il suo Sindaco: fine di un’epoca tra ingratitudine e paradossi L'Editoriale di Luigi Palamara Per raccontare Giuseppe Falcomatà bisognerebbe avere il tempo di un’epica e lo spazio di un romanzo. Undici anni: un lampo. Dal 2014 al 2025, una corsa c - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di Reggio Emilia su Albanese: “Riconfermo il Primo tricolore, ma non condivido alcune sue posizioni” - Marco Massari torna a parlare dopo le parole ambigue della relatrice speciale all’Onu sul blitz dei Pro Pal alla Stampa: “Il riconoscimento le è stato conferito per la sua meritoria attività di relatr ... Si legge su msn.com
Violenza monito per i giornalisti? Sappiamo da che parte dobbiamo stare. VIDEO - REGGIO EMILIA – Francesca Albanese, la relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati che il 28 settembre scorso ha ricevuto dal sindaco di Reggio il Primo Tricolore, ha commentato l’irru ... Segnala reggionline.com
Francesca Albanese, dal «rimprovero» al sindaco di Reggio Emilia al «monito» ai giornalisti: la «maestra» dei pro Pal che sale sempre in cattedra - La relatrice della Palestina all'Onu aveva commentato l'assalto alla «Stampa»: «Che sia di monito perché torni a fare il proprio lavoro». Da msn.com
Francesca Albanese «umilia» il sindaco di Reggio Emilia (che la stava premiando): «Libertà degli ostaggi israeliani? Non dirlo più e ti perdono» - Giustizia per i palestinesi, ma non si parli di liberazione degli ostaggi israeliani da parte di Hamas come condizione di pace. Da ilmattino.it
Francesca Albanese al Valli: “Continuerò a essere divisiva”. Fischi per il sindaco Massari - Reggio Emilia, 28 settembre 2025 – Un vero e proprio bagno di folla quello che ha accolto Francese Albanese al teatro Valli. Secondo ilrestodelcarlino.it
"Non rifarei quel commento". La retromarcia di Albanese sugli ostaggi in mano ad Hamas - Il rapporto con Israele e il sionismo, le minacce ricevute e il suo ruolo di giurista. Da ilgiornale.it