Il sindaco di Ferrara Fabbri | I giornali? Un presidio Ora la priorità è il lavoro

Il ’Carlino’, Ferrara e la sua provincia: lei è un sindaco molto social, ma cosa rappresenta per lei la carta stampata e in particolare il nostro giornale? "Sono 27 anni che faccio politica e per un amministratore informare il cittadino è e rimane una delle priorità del proprio lavoro. Ogni mezzo di comunicazione è importante: i social oggi sono sicuramente uno strumento rapido e diretto, ma i giornali restano un presidio fondamentale, oltre che la memoria storica di un territorio. Il Carlino non è solo un giornale: è un appuntamento quotidiano con la storia della nostra città. È allo stesso tempo un grande archivio e un ponte che aiuta a leggere le esigenze della comunità e le sfide del futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco di Ferrara Fabbri: "I giornali? Un presidio. Ora la priorità è il lavoro"

