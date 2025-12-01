Il sindaco di Cento Accorsi | Il Carlino? Luogo civico dove ritrovo la comunità
Sindaco Edoardo Accorsi, oggi festeggiamo i 140 anni de il Resto del Carlino. Che legame ha lei con il nostro giornale? "Intanto, auguri per un traguardo davvero importante! Ho un legame ottimo con il vostro giornale e con i vostri collaboratori. Il Resto del Carlino è da sempre un punto di riferimento nella mia quotidianità, sia da cittadino che da Sindaco. Non ho iniziato a leggere i quotidiani solo quando ha iniziato ad impormelo il "mestiere", è sempre stato un momento bello e personale ad inizio giornata. E poi il vostro giornale accompagna da sempre la vita della nostra comunità, raccontando i fatti grandi e piccoli che hanno costruito e tuttora costruiscono l’identità di Cento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
