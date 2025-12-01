Il silenzio di Sinner dopo la morte di Pietrangeli cosa c’è dietro | le ipotesi contrastanti dalla fuga alle Maldive alle frecciatine mai digerite

Dov’è finito Jannik Sinner? Sono in molti a chiederselo dopo che, a ore di distanza dalla scomparsa di Nicola Pietrangeli, il numero 2 al mondo non ha ancora speso una parola o mezza emoji per ricordare colui che è stato l’apripista per il tennis azzurro, il primo grande campione della racchetta italiana. Un silenzio, quello dell’altoatesino, che non sorprende nessuno. Anche se, a dire il vero, sembrano esserci più spiegazioni possibili. La fuga d’amore alle Maldive e il telefono spento. La scelta di non ricordare Pietrangeli potrebbe semplicemente non essere una scelta. È dal 17 novembre, giorno dopo la vittoria alle Finals, che Sinner non è più attivo sui social media, fuggito con la fidanzata Laila Hasanovic alle Maldive per godersi qualche settimana di relax prima che a gennaio si ricominci a fare sul serio. 🔗 Leggi su Open.online

