Empoli, 1 dicembre 2025 – Una carrellata di immagini, nomi e volti per raccontare le eccellenze empolesi degli ultimi trentun’anni. Da don Renzo Fanfani, compianto prete ‘operaio’, al fondatore del Gruppo Sesa Paolo Castellacci, e poi la Protezione civile dell’Empolese Valdelsa, l’ex assessore Sauro Cappelli, e ancora lo scoutismo empolese. Nel giorno del santo patrono della città, la tradizione si rinnova e passa, per l’edizione 2025 del Sant’Andrea d’Oro, da ingranaggi, lancette e novant’anni di passione per la meccanica - quella di Alino Mancini - per ciò che vale la pena ‘aggiustare’ e non buttare e far tornare funzionante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Sant'Andrea D'Oro, una festa per la città. L'umiltà di Alino Mancini: "Io ho solo lavorato"