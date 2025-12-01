SANSEPOLCRO 0 GROSSETO 2 SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Cerbella (40’ st Corsini), Borgo, Adreani, Di Paola (30’ st Gennaioli); Omohonria, Massai (38’ st Brizzi); Alagia, Salvadori (30’ st Barculli), Bocci (45’ st Petricci); Vitiello. All. Davide Ciampelli. GROSSETO (4-3-1-2): Marcu; Ciraudo (26’ st Bacciardi), Gonnelli, Ampollini, D’Ancona; Fiorani (40’ st Italiano), Della Latta (26’ st Montini), Sabelli; Riccobono (1’ st Bellini); Benedetti (18’ st Ciabuschi), Marzierli. All. Paolo Indiani. Arbitro: Zini di Udine. Reti: 7’ pt Benedetti, 10’ st Marzierli. SANSEPOLCRO – Due accelerate all’inizio dei rispettivi tempi e il Grosseto, con il piglio e l’autorità della capolista, si porta via l’intera posta dal Buitoni al cospetto di un Sansepolcro generoso, che ha fatto il possibile – specie nei primi 45 minuti – per reggere il confronto con la più quotata avversaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Sansepolcro si arrende: troppo Grosseto