Il romano de Roma non parla la lingua de noantri
Noantri. Il sempre meticoloso Filippo Ceccarelli si occupa sulla Repubblica della famosa cena che ha provocato una mezza crisi fra Quirinale e Palazzo Chigi, ma incappa in due sviste. Afferma che il caso è nato “su La Verità del bergamasco Belpietro”, che invece è bresciano, essendo nato a Castenedolo, e osserva che a Roma “tutti fanno comunella e chiacchierano a gran voce dentro il Grande Orecchio capitolino, una specie di Echelon de noiantri ”. E qui Ceccarelli, “romano de Roma”, casca male perché il Vocabolario romanesco di Filippo Chiappini, curato da Bruno Migliorini, riporta noantri per “noi altri”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
