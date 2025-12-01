Il Roland Garros e L’Équipe omaggiano Nicola Pietrangeli | Ha reso il tennis popolare nel suo Paese

Un giorno triste per il tennis e lo sport italiano. La scomparsa di una figura iconica come Nicola Pietrangeli, all’età di 92 anni, suscita tante emozioni e non solo dall’Italia sono arrivate delle testimonianze di vicinanza dopo aver appreso la notizia della morte. Il riferimento ai campioni Rafa Nadal e Novak Djokovic, più volti vincitori agli Internazionali d’Italia. Anche la Francia ha reso omaggio alla leggenda del tennis italiano. “ Rese il tennis popolare nel suo Paese, quando era visto come una disciplina riservata alle élite “, ha scritto L’Équipe. “ È stato un grande specialista della terra battuta e il miglior giocatore italiano prima dell’Era Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

