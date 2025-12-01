Il Roland Garros e L’Équipe omaggiano Nicola Pietrangeli | Ha reso il tennis popolare nel suo Paese

Un giorno triste per il tennis e lo sport italiano. La scomparsa di una figura iconica come Nicola Pietrangeli, all’età di 92 anni, suscita tante emozioni e non solo dall’Italia sono arrivate delle testimonianze di vicinanza dopo aver appreso la notizia della morte. Il riferimento ai campioni Rafa Nadal e Novak Djokovic, più volti vincitori agli Internazionali d’Italia. Anche la Francia ha reso omaggio alla leggenda del tennis italiano. “ Rese il tennis popolare nel suo Paese, quando era visto come una disciplina riservata alle élite “, ha scritto L’Équipe. “ È stato un grande specialista della terra battuta e il miglior giocatore italiano prima dell’Era Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Roland Garros e L’Équipe omaggiano Nicola Pietrangeli: “Ha reso il tennis popolare nel suo Paese”

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi l’Italia perde un pioniere. Nicola Pietrangeli non è stato solo il primo italiano a vincere uno Slam (Roland Garros 1959 e 1960) — è stato il simbolo del tennis azzurro in un’epoca in cui non c’erano tanti campioni. Il suo era un tennis elegante, fatto di class - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli has passed away at the age of 92. A four-time Roland-Garros champion and an iconic figure in Italian tennis, he leaves an extraordinary legacy. He will be greatly missed by the tennis world. Vai su X

Il Roland Garros e L’Équipe omaggiano Nicola Pietrangeli: “Ha reso il tennis popolare nel suo Paese” - La scomparsa di una figura iconica come Nicola Pietrangeli, all’età di 92 anni, suscita tante emozioni e non solo dall’Italia sono arrivate delle ... Secondo oasport.it

Brividi a Parigi: il Roland Garros e i Big Four omaggiano Nadal. Lui in lacrime: "Emozioni uniche" - Chatrier hanno tributato una lunga, lunghissima standing ovation alla leggenda spagnola che qui ha vinto 14 volte. Riporta gazzetta.it