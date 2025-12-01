Il ritorno di Zelensky a Parigi e l’ennesimo colloquio interlocutorio con gli Stati Uniti
Il nuovo tavolo di colloqui tra Stati Uniti e Ucraina, ospitato in un golf club privato a Hallandale Beach in Florida, si è chiuso domenica con toni cautamente ottimisti, ma nulla è stato deciso. È qui che la delegazione ucraina guidata da Rustem Umerov ha incontrato il Segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato del presidente Steve Witkoff nel tentativo di far avanzare il piano di pace sponsorizzato da Washington e ritoccato dagli alleati europei di Kyjiv. Un negoziato che resta delicatissimo: il progetto iniziale di Washington era troppo vicino ai desideri massimalisti di Mosca. Poi ci si è messa anche la crisi del governo ucraino, con lo scandalo di corruzione che ha portato alle dimissioni di Andriy Yermak, il capo di gabinetto del presidente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
