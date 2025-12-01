Il ricordo di Paolo Bertolucci e Adriano Panatta su Nicola Pietrangeli | Il nostro primo eroe del tennis

Una giornata particolare e triste per gli appassionati di tennis e di sport. È morto all’età di 92 anni Nicola Pietrangeli, primo italiano a vincere uno Slam nel 1959 al Roland Garros (torneo dove riuscì a trionfare anche nel 1960). In totale ha conquistato 67 titoli in carriera, tra cui due volte gli Internazionali d’Italia e in tre circostanze il torneo di Montecarlo. È stato il capitano della prima Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976 e l’unico azzurro inserito nella Hall of Fame. Riuscì ad arrivare fino al numero 3 in classifica mondiale e vanta il record alltime in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il ricordo di Paolo Bertolucci e Adriano Panatta su Nicola Pietrangeli: “Il nostro primo eroe del tennis”

