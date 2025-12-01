Il record di 104 paracadutisti | realizzano in cielo la più grande formazione aerea mai fatta Il video dell’incredibile esibizione

Ilfattoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centoquattro paracadutisti hanno realizzato un record: provenienti da 20 Paesi hanno schierato in cielo la più grande formazione aerea mai fatta, disegnando un rombo. La particolare ed unica esibizione è avvenuta a Lake Wales, in Florida. Il lancio è avvenuto il 22 novembre, riporta il Corriere della Sera, ed è stato riconosciuto come la più grande formazione Canopy Relative Work mai realizzata. Il precedente record risale al 2007: all’epoca i paracadutisti furono 100. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

