Centoquattro paracadutisti hanno realizzato un record: provenienti da 20 Paesi hanno schierato in cielo la più grande formazione aerea mai fatta, disegnando un rombo. La particolare ed unica esibizione è avvenuta a Lake Wales, in Florida. Il lancio è avvenuto il 22 novembre, riporta il Corriere della Sera, ed è stato riconosciuto come la più grande formazione Canopy Relative Work mai realizzata. Il precedente record risale al 2007: all’epoca i paracadutisti furono 100. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il record di 104 paracadutisti: realizzano in cielo la più grande formazione aerea mai fatta. Il video dell'incredibile esibizione