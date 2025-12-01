Il record di 104 paracadutisti | realizzano in cielo la più grande formazione aerea mai fatta Il video dell’incredibile esibizione
Centoquattro paracadutisti hanno realizzato un record: provenienti da 20 Paesi hanno schierato in cielo la più grande formazione aerea mai fatta, disegnando un rombo. La particolare ed unica esibizione è avvenuta a Lake Wales, in Florida. Il lancio è avvenuto il 22 novembre, riporta il Corriere della Sera, ed è stato riconosciuto come la più grande formazione Canopy Relative Work mai realizzata. Il precedente record risale al 2007: all’epoca i paracadutisti furono 100. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Volare più in alto si può — ma solo insieme Quando ho letto del nuovo record mondiale stabilito in Florida — 104 paracadutisti in volo perfettamente sincronizzato, capaci di costruire una formazione che non si vedeva da 18 anni — ho pensato subito a una - facebook.com Vai su Facebook
104 paracadutisti realizzano la più grande formazione aerea mai creata - Un team di 104 paracadutisti provenienti da 20 Paesi ha stabilito un nuovo record mondiale disegnando in cielo un’enorme figura a forma di stella durante la discesa sopra Lake Wales, in Florida (USA). Lo riporta msn.com
Florida: lo spettacolare trapezio nel cielo di 104 paracadutisti è da record mondiale - Più di 100 paracadutisti provenienti da tutto il mondo (104 per la precisione) hanno dato vita in Florida a un'impresa spettacolare quanto pericolosa. repubblica.it scrive