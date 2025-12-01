Il rebus di Roma-Napoli

Questo rebus era su La settimana enigmistica di anni fa È bello riproporlo ogni anno Saluti cari, Ugo La facile soluzione è TON foca sali N G ode L L aroma = Tonfo casalingo della Roma!!!! L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il rebus di Roma-Napoli

