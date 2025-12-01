Il Real Madrid ha giocato a Girona una gara dalla rara povertà tecnica l’eroe non può essere sempre Mbappè L’Equipe

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite (4-3 all’Olympiacos in Champions), tre pareggi consecutivi in altrettante gare del campionato spagnolo. Se come ha detto Ancellotti di recente “un pareggio a Madrid è il preludio di una crisi”, oggi il Real è piena emergenza. A maggior ragione se si guarda alle prestazioni e se si pensa che i Blancos hanno perso la testa della classifica finendo un punto alle spalle del Barcellona (34 punti). Ne parlano i colleghi di L’Equipe, i quali sottolineano che nemmeno più un Mbappé in formato “Deluxe” basta a coprire le lacune della formazione guidata da Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Real Madrid ha giocato a Girona una gara dalla rara povertà tecnica, l’eroe non può essere sempre Mbappè (L’Equipe)

