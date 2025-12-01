La classifica dice adesso ottavo posto. Nella giornata, la 14ma, in cui la Robur ha subìto la quarta battuta d’arresto stagionale, oltre a quella del Seravezza Pozzi al Franchi sono arrivate le vittorie anche del Tau Altopascio e del Prato che si è aggiudicato lo scontro diretto con il Foligno, portandosi ai piedi del podio. Sopra al Siena anche il Ghiviborgo e il San Donato Tavarnelle che ieri si sono divisi la posta in palio, con l’obiettivo di rientrare nella griglia play off. Manco a dirlo il Grosseto ha ripreso la sua marcia trionfale, interrotta soltanto dal pareggio di due settimane fa con la Robur. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il programma. Domani ripresa in vista del Montevarchi