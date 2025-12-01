Il primo vertice Rubio-Umerov Successo ma c' è molto da fare

Un passo piccolo, ma comunque in avanti. E non è cosa da poco. «C'è ancora da fare ma i colloqui sono stati produttivi», ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. «Un successo», arriva a dire il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov. Un passo in avanti, dunque, alla fine del round di colloqui tra la delegazione americana e quella di Kiev per cercare una soluzione che porti alla fine della guerra in Ucraina. Da una parte Rubio, il discusso inviato di Trump Steve Witkoff e il genere del presidente Jared Kushner. Dall'altra gli emissari di Kiev guidati da Umerov, che all'ultimo ha preso il posto di Andriy Yermak, coinvolto nella scandalo corruzione che ha colpito Kiev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il primo vertice Rubio-Umerov. "Successo, ma c'è molto da fare"

News recenti che potrebbero piacerti

Serie B femminile Lo scontro al vertice con la Volley Valley conferma il buon momento delle paladine. Dopo un primo set pazzo, la gara viene condotta “agevolmente” fino alla conquista dei tre punti. Trasferta ostica a Crotone domenica 7 dicembre #or - facebook.com Vai su Facebook

Al vertice del G20 di Johannesburg, il Primo Ministro @narendramodi ha proposto la visione dell'India di un Global Healthcare Response Team che riunisca esperti medici qualificati provenienti dai paesi del G20 per rafforzare la sicurezza sanitaria globale e l Vai su X

Il primo vertice Rubio-Umerov. "Successo, ma c'è molto da fare" - Al tavolo Kushner e Witkoff, che nei prossimi giorni incontrerà Putin a Mosca ... msn.com scrive

Il piano di pace Usa, Rubio: obiettivo è Ucraina indipendente. Umerov: direttive e priorità chiare - Rubio e Witkoff incontrano in Florida la delegazione ucraina capeggiata da Umerov. Si legge su askanews.it

Colloqui con Kiev a Miami, Rubio: «Vogliamo creare la strada per un’Ucraina sovrana». Witkoff in Russia entro il 4 dicembre - Al centro dell’incontro tra gli alti funzionari del governo Usa e i rappresentanti del governo ucraino ci sarebbero territori e sicurezza, riporta Axios. Scrive editorialedomani.it