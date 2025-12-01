Il primo vertice Rubio-Umerov Successo ma c' è molto da fare

Ilgiornale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passo piccolo, ma comunque in avanti. E non è cosa da poco. «C'è ancora da fare ma i colloqui sono stati produttivi», ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. «Un successo», arriva a dire il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov. Un passo in avanti, dunque, alla fine del round di colloqui tra la delegazione americana e quella di Kiev per cercare una soluzione che porti alla fine della guerra in Ucraina. Da una parte Rubio, il discusso inviato di Trump Steve Witkoff e il genere del presidente Jared Kushner. Dall'altra gli emissari di Kiev guidati da Umerov, che all'ultimo ha preso il posto di Andriy Yermak, coinvolto nella scandalo corruzione che ha colpito Kiev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il primo vertice rubio umerov successo ma c 232 molto da fare

© Ilgiornale.it - Il primo vertice Rubio-Umerov. "Successo, ma c'è molto da fare"

News recenti che potrebbero piacerti

primo vertice rubio umerovIl primo vertice Rubio-Umerov. "Successo, ma c'è molto da fare" - Al tavolo Kushner e Witkoff, che nei prossimi giorni incontrerà Putin a Mosca ... msn.com scrive

primo vertice rubio umerovIl piano di pace Usa, Rubio: obiettivo è Ucraina indipendente. Umerov: direttive e priorità chiare - Rubio e Witkoff incontrano in Florida la delegazione ucraina capeggiata da Umerov. Si legge su askanews.it

Colloqui con Kiev a Miami, Rubio: «Vogliamo creare la strada per un’Ucraina sovrana». Witkoff in Russia entro il 4 dicembre - Al centro dell’incontro tra gli alti funzionari del governo Usa e i rappresentanti del governo ucraino ci sarebbero territori e sicurezza, riporta Axios. Scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Vertice Rubio Umerov