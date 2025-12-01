Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 1 Dicembre 2025, si attesta a 0,1320 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 30 Novembre 2025, il prezzo orario ha registrato un minimo di 0,1024 €kWh e un massimo di 0,1676 €kWh. Le ore più economiche sono state la 1:00 (0,1027 €kWh) e la 3:00 (0,1024 €kWh), mentre la fascia più costosa si è verificata tra le 19:00 (0,1676 €kWh) e le 18:00 (0,1615 €kWh). Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 01122025 0,1320 +0,0220 30112025 0,1100 -0,0426 29112025 0,1143 +0,0058 28112025 0,1213 +0,0071 27112025 0,1205 +0,0107 26112025 0,1473 +0,0071 25112025 0,1401 +0,0074 24112025 0,1328 +0,0235 23112025 0,1093 -0,0076 22112025 0,1171 +0,0171 21112025 0,1341 +0,0573 20112025 0,1284 +0,0086 19112025 0,1204 +0,0086 18112025 0,1166 +0,0095 17112025 0,1072 -0,0041 16112025 0,1113 +0,0040 15112025 0,1114 +0,0036 14112025 0,1154 +0,0105 13112025 0,1244 +0,0090 12112025 0,1145 +0,0004 11112025 0,1141 -0,0013 10112025 0,1153 +0,0078 09112025 0,1076 -0,0023 08112025 0,1099 -0,0064 07112025 0,1163 +0,0009 06112025 0,1154 +0,0025 05112025 0,1129 -0,0081 04112025 0,1049 -0,0054 03112025 0,1099 +0,0056 02112025 0,1043 -0,0013 01112025 0,1056 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Dicembre 2025 0,1320 Novembre 2025 0,1171 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

