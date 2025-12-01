Il dibattito sul presepe a Genova continua ad alimentare tensioni politiche. Dopo le critiche del centrodestra alla decisione della giunta guidata dalla sindaca Silvia Salis di non allestire il tradizionale presepe a Palazzo Tursi, si è aggiunto anche l’intervento del generale Roberto Vannacci. La scelta dell’amministrazione, motivata dalla volontà di evitare elementi ritenuti “ divisivi ”, ha scatenato reazioni immediate. La mancata esposizione del presepe nella sede del Comune di Genova è diventata un caso politico e mediatico. In questo clima, Vannacci, vicesegretario della Lega ed europarlamentare, è intervenuto sui social per difendere quello che considera un simbolo identitario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il presepe e lo zaino mimetico: l’ultima provocazione di Vannacci, si scatena di tutto