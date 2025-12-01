Il presepe di Vannacci nel suo zaino militare l’ultima trovata dell’ex generale con musichetta | Così ce lo portiamo sempre con noi – Il video
Gesù, Giuseppe e Maria – con tanto di bue asinello e pastorelli – sono stretti l’uno all’altro in una grotta più piccola del solito. Il presepe firmato Roberto Vannacci, nella sua versione portatile, è infatti incastrato alla bell’e meglio all’interno di uno zaino mimetico dell’esercito italiano. Per metterlo in mostra, e al contempo evitare che intemperie o movimenti bruschi rovinino la sacralità della composizione, l’ex generale della Folgore ha anche ideato un sistema tutto innovativo: ha tagliato la tasca più esterna dello zaino, sostituendola con una grossa placca in plexiglas. Vannacci e l’ironia sulla decisione di Silvia Salis a Genova. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vannacci presenta lo "Zaino Presepe" - facebook.com Vai su Facebook
Vannacci: "Lo portiamo sempre con noi" Il generale Vannacci torna a parlare del simbolo natalizio rivendicandone il valore culturale e identitario. #Vannacci #Presepe #Natale #Attualità #Dicembre #Lega #Salvini Vai su X
Vannacci ed il presepe della discordia: Zaino mimetico in mostra sui social - Vannacci fa parlare di sé per la presa di posizione rispetto al presepe non allestito all'interno del comune di Genova, un video social il suo che fa discutere molti. Si legge su notizie.it
"Noi il presepe ce lo portiamo ovunque, anche nello zaino" afferma l'ex generale in un video postato sui social - "Noi il presepe ce lo portiamo ovunque, anche nello zaino" afferma l'ex generale in un video postato sui social ... tpi.it scrive
Il presepe di Vannacci nel suo zaino militare, l’ultima trovata dell’ex generale (con musichetta): «Così ce lo portiamo sempre con noi» – Il video - E ha lanciato una frecciata diretta a chi toglie il simbolo natalizio da «piazze e scuole» ... Segnala msn.com
Il presepe e lo zaino mimetico: l’ultima provocazione di Vannacci, si scatena di tutto - Dopo le critiche del centrodestra alla decisione della giunta guidata dalla ... Scrive thesocialpost.it
La polemica natalizia è servita: ecco il “presepe nello zaino” di Vannacci. Video - A quanto pare, quest’anno non servirà aspettare l’8 dicembre per tirare fuori il presepe: Roberto Vannacci l’ha già messo nello zaino, pronto all’uso. Scrive altovicentinonline.it
Roberto Vannacci, il presepe nello zaino: «Qualcuno vuole toglierlo da piazze o scuole. Noi ce lo portiamo dietro» VIDEO - Roberto Vannacci, commentando su Facebook, ha espresso il suo sostegno al valore simbolico del presepe: «Ci sono luoghi, come alcune piazze o scuole, dove il presepe viene tolto o ... ilgazzettino.it scrive