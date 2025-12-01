Il presepe di Vannacci nel suo zaino militare l’ultima trovata dell’ex generale con musichetta | Così ce lo portiamo sempre con noi – Il video

Gesù, Giuseppe e Maria – con tanto di bue asinello e pastorelli – sono stretti l’uno all’altro in una grotta più piccola del solito. Il presepe firmato Roberto Vannacci, nella sua versione portatile, è infatti incastrato alla bell’e meglio all’interno di uno zaino mimetico dell’esercito italiano. Per metterlo in mostra, e al contempo evitare che intemperie o movimenti bruschi rovinino la sacralità della composizione, l’ex generale della Folgore ha anche ideato un sistema tutto innovativo: ha tagliato la tasca più esterna dello zaino, sostituendola con una grossa placca in plexiglas. Vannacci e l’ironia sulla decisione di Silvia Salis a Genova. 🔗 Leggi su Open.online